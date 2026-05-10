Lakers sufren dura derrota ante Thunder y están a un juego de la eliminación

Los Lakers de Los Ángeles quedaron contra las cuerdas en las semifinales de la Conferencia Oeste luego de caer este sábado 131-108 ante el Oklahoma City Thunder en California, un resultado que deja a LeBron James y compañía a una derrota de la eliminación en los playoffs de la NBA.
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El vigente campeón mostró autoridad en territorio angelino y aprovechó la ausencia del esloveno Luka Doncic, quien continúa lesionado y todavía no ha podido debutar en esta postemporada.
Oklahoma City tuvo como figura a Ajay Mitchell, autor de 24 puntos y 10 rebotes, mientras que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander añadió 23 unidades para encaminar la victoria visitante.
El encuentro fue equilibrado durante la primera mitad, pero el Thunder inclinó definitivamente la balanza en el tercer cuarto, período en el que superó 33-20 a los Lakers para tomar una ventaja imposible de remontar.
LeBron James disputó 37 minutos y terminó con 19 puntos, seis rebotes y ocho asistencias, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota del conjunto californiano.
El japonés Rui Hachimura aportó 21 puntos y fue el principal apoyo ofensivo del veterano astro en una noche complicada para los 17 veces campeones de la NBA.
Ahora, los Lakers están obligados a ganar el cuarto partido de la serie, programado para el lunes nuevamente en Los Ángeles, si quieren mantenerse con vida en la lucha por el pase a la final del Oeste.