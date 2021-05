Gaby Moreno colabora con famosa cantante cubana de boleros

La famosa cantante cubana de son y boleros Omara Portuondo publicó en sus redes sociales la colaboración que realizó junto a Gaby Moreno.

La Diva del Buena Vista Social Club (BVSC), Omara Portuondo lanzó el tema "Bolero a la vida", segundo sencillo de su próximo álbum aún sin nombre.

Gaby Moreno conoció a Portuondo durante una gira europea, además contó en sus redes sociales que produjo algunas canciones de este disco del gran ícono del bolero que saldrá muy pronto.

"Es algo monumental para mi haber producido esta canción para la gran Omara Portuondo. No sé por dónde empezar a explicarles lo mucho que significa para mi. Tuve el honor de conocerla en dos ocasiones. La primera, cuando abrí el concierto de Buena Vista Social Club en el Festival Porto Latino en Córcega, Francia en 2014. Ella me invitó al escenario a cantar juntas y fue uno de los momentos más emocionantes que he tenido en mi vida. La segunda cuando abrí el concierto nuevamente de Buena Vista en nada menos que L’Olympia de París. Quién me iba a decir que unos años después sería parte de la producción de su nuevo disco", contó tiempo atrás Moreno en Instagram junto a la canción Silencio.

El material celebra los 90 años de la aclamada artista famosa en todo el mundo.

Días atrás Omara anunció la canción que comparte con Gaby en sus redes:

"Vida Te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero... Ya este viernes podrán escucharme junto a Gaby Moreno en esta canción maravillosa. Un buen bolero siempre viene bien y llega directo al alma", agregó.

A esto Moreno contestó:

"¡Qué felicidad! Un honor haber cantado contigo queridísima Omara".

El material fue grabado en casa de Portuondo en La Habana, Cuba, con el respaldo de los productores Ariel Jiménez y Pedro Pablo Cruz y el sonido a cargo del ingeniero Orestes Águila. El 28 de mayor saldrá el videoclip del tema con Gaby.

Omara Portuondo es una de las mayores representantes del llamado Feeling, una corriente moderna de la canción surgida en La Habana, San Juan y paralelamente en México, en la década de los años cuarenta del siglo XX. También es conocida como "La diva del Buena Vista Social Club" o "La novia del feeling".

ESCUCHA EL RESULTADO: