Operación Centinela: Capturan a dos hombres con drogas y un arma de fuego

- Durante los allanamientos también se incautaron más de Q10 mil en efectivo. OTRAS NOTICIAS: Presentan las nuevas instalaciones para agentes K9 de la PNC La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos presuntos distribuidores de drogas, en cumplimiento a la operación Centinela realizada en Escuintla. En la 4a. calle y 5a. avenida de la zona 1 de Santa Lucía Cotzumalguapa, fue capturado Leonel Humberto Sánchez Ardon, de 54 años, a quien le localizó una bolsa con cocaína y seis bolsitas con marihuana en su domicilio. A Leonel Humberto Sánchez Ardon le incautaron cocaína y marihuana. (Foto: PNC) En otra diligencia, en un domicilio del callejón El Esfuerzo de la aldea El Transito, zona 0 del mismo municipio, fue capturado Oliber Alvarez Raymundo, de 20 años, a quien le localizan Q12,945 en billetes de diferentes denominaciones. También, se le decomisaron 38 colmillos de cocaína, 14 bolsas con crack, tres telefonos celulares, una pistola con el registro esmerilado, dos tolvas y 16 municiones, según detalló la PNC. Mientras, a Oliber Alvarez Raymundo le hallaron más drogas, una pistola y Q12,945 en efectivo. (Foto: PNC) Agentes investigadores de la División de Información Policial (DIP), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), en seguimiento a casos de narcomenudeo. Las autoridades encontraron varios indicios que fueron incautados y que serán analizados. (Foto: PNC) *Con información de Manuel Peralta/colaborador