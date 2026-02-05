Presentan las nuevas instalaciones para agentes K9 de la PNC

-

Los agentes caninos K9 son claves en la detección de ilícitos y con esta cooperación se fortalece la lucha contra el crimen organizado en Guatemala, indicaron las autoridades.

En el puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal, se presentó la fuerza de tarea de facilitación del comercio y se entregaron nuevas instalaciones para el resguardo de binomios K9 de la Policía Nacional Civil (PNC).

Esta acción fue realizada por parte del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Barrett, con apoyo del Departamento de Estado de EE. UU.

Bernardo Arévalo y John Barrett en la presentación de las nuevas instalaciones para los agentes K9 de la PNC. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

"Destacó el instinto y la lealtad de los agentes K9, clave en la detección de ilícitos, como la reciente incautación histórica de cocaína en Puerto Quetzal", señaló la Embajada del país norteamericano.

Además, como parte de la política de seguridad del presidente estadounidense, Donald Trump, "esta cooperación fortalece la lucha contra el crimen organizado en el hemisferio. Guatemala y Estados Unidos avanzan juntos para ser más seguros y más prósperos", agregó dicha Embajada.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda estuvo presente en el evento realizado en el puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal. (Foto: Embajada de Estados Unidos)

El evento fue encabezado por el presidente Bernardo Arévalo junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, dirigentes de la empresa portuaria Santo Tomás, representantes de la Embajada de EE. UU. y funcionarios locales.

"El motivo de estas acciones se fomenta el comercio justo, la transparencia y prosperidad en el país, indicaron las autoridades", agregó el Ministerio de Gobernación.