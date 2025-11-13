Así es el despliegue de seguridad en el Trébol por partido Guatemala Vrs Panamá

Ante el crucial encuentro de fútbol entre Guatemala y Panamá con miras al Mundial 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) ha implementado un operativo de seguridad sin precedentes en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.
A pocas horas del esperado partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá, programado para las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, se ha desplegado un amplio operativo de seguridad coordinado por la Policía Nacional Civil.
El operativo incluye controles en todos los accesos y salidas del recinto deportivo, así como la instalación de puestos fijos y móviles con presencia de agentes uniformados y de civil en las pasarelas y áreas cercanas.
Además, se utilizarán drones de la institución para reforzar la vigilancia y monitorear el desarrollo de las actividades en los alrededores.
Esto con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante la jornada, protegiendo tanto la integridad física como los bienes de los aficionados guatemaltecos y panameños antes, durante y después del encuentro, indicó la PNC.
Desde tempranas horas, numerosos aficionados de la Selección Nacional se han concentrado en las inmediaciones del estadio, a la espera de ingresar y presenciar el partido que podría marcar un paso histórico para Guatemala rumbo al Mundial 2026.