Así es el despliegue de seguridad en el Trébol por partido Guatemala Vrs Panamá

  • Por Susana Manai
13 de noviembre de 2025, 11:53
Estas medidas incluyen la vigilancia con drones de seguridad, controles en los accesos y un despliegue masivo de agentes para garantizar el orden público. (Foto: Jorge Senté / Nuestro Diario)

Ante el crucial encuentro de fútbol entre Guatemala y Panamá con miras al Mundial 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) ha implementado un operativo de seguridad sin precedentes en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

A pocas horas del esperado partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá, programado para las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, se ha desplegado un amplio operativo de seguridad coordinado por la Policía Nacional Civil. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El operativo incluye controles en todos los accesos y salidas del recinto deportivo, así como la instalación de puestos fijos y móviles con presencia de agentes uniformados y de civil en las pasarelas y áreas cercanas. 

Además, se utilizarán drones de la institución para reforzar la vigilancia y monitorear el desarrollo de las actividades en los alrededores. 

Esto con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante la jornada, protegiendo tanto la integridad física como los bienes de los aficionados guatemaltecos y panameños antes, durante y después del encuentro, indicó la PNC. 

Desde tempranas horas, numerosos aficionados de la Selección Nacional se han concentrado en las inmediaciones del estadio, a la espera de ingresar y presenciar el partido que podría marcar un paso histórico para Guatemala rumbo al Mundial 2026. 

