Organizaciones indígenas exigen liberación de Pacheco y Chaclán

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Ambos detenidos formaron parte de la directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y suman un año en prisión preventiva.

OTRAS NOTAS: Luis Pacheco cumple un año en prisión y Gobierno lo mantiene como viceministro

Miembros de los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades ancestrales de Sololá y de distintos territorios exigieron la libertad de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes cumplen un año en prisión preventiva sin que su caso registre avances significativos en el sistema de justicia.

El pronunciamiento fue llevado a cabo este 23 de abril frente al frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura, donde decenas de personas se congregaron luego de participar en una marcha para demandar la liberación de ambos.

Un vocero de las organizaciones expresó la "profunda indignación y preocupación" de las autoridades indígenas al cumplirse un año de la detención de Pacheco y Chaclán.

Señaló que ambos son "defensores de los derechos de los pueblos indígenas y de la democracia" y señaló que el proceso penal en su contra por los delitos de asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal constituye una estrategia de criminalización.

Las organizaciones denunciaron que la prolongación de la prisión preventiva, sin que se haya desarrollado la etapa intermedia del proceso, responde a fines políticos y no a una necesidad procesal legítima.

Los dos exdirectivos de 48 Cantones de Totonicapán ya cumplieron un año en prisión preventiva. (Foto: SCSP / Soy502)

Afirmaron que el caso ha estado marcado por retrasos, excusas judiciales y una reserva prolongada del expediente, lo que ha impedido avances sustanciales.

En la misma línea otro representante de los pueblos indígenas precisó que desde mayo de 2025 han solicitado sin éxito la revisión de la medida de prisión preventiva.

Indicó que la audiencia de etapa intermedia ha sido suspendida en dos ocasiones y que varios jueces se han excusado de conocer el caso, lo que ha prolongado el proceso.

La más reciente excusa fue presentada el 9 de abril de 2026 por el juez Freddy Raúl Orellana Letona, quien argumentó posibles conflictos derivados de solicitudes de renuncia en su contra.

Sostuvo que esta situación "prolonga innecesariamente la agonía procesal" de los detenidos y de sus familias, y reiteró que lo que se juzga es la defensa de la democracia y la protesta social legítima.

En ese contexto, las autoridades indígenas exigieron la revisión inmediata de la prisión preventiva, su sustitución por medidas alternativas, el cese de dilaciones y el respeto al debido proceso con pertinencia intercultural.

Al pronunciamiento de las organizaciones se sumó el presidente Bernardo Arévalo, quien también se refirió al caso durante la actividad.

El mandatario afirmó que tanto Luis Pacheco como Héctor Chaclán, a quienes identificó como integrantes de su equipo de Gobierno, "fueron acusados de delitos que no cometieron" y calificó el proceso en su contra como una represalia por haber defendido la democracia.

El gobernante señaló que ambos han sido objeto de una persecución judicial sin garantías mínimas de debido proceso.

Asimismo, vinculó su situación a un contexto más amplio de criminalización contra autoridades indígenas, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.

El presidente Bernardo Arévalo calificó la detención de Pacheco y Chaclán como un represalia por defender la democracia. (Foto: SCSP / Soy502)

"Los pueblos indígenas nos han enseñado lecciones importantísimas de resistencia pacífica, pero comprometida, indoblegable, nos han recordado la importancia del diálogo respetuoso, que parte del reconocimiento mutuo de la dignidad, y nos han enseñado a apropiarnos de nuestro propio destino. Héctor y Luis, gracias por darnos el ejemplo", aseveró el mandatario.

Sigue siendo viceministro

A un año de la captura de Luis Pacheco, viceministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se mantiene formalmente en el cargo, sin goce de salario según lo estipulado en la Ley.

Mientras tanto, el Gobierno asegura que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible (VDS) no está acéfalo, pero evita puntualizar si esta situación los ha afectado directamente o si se plantea hacer un relevo mientras Pacheco recupera su libertad.

El MEM confirmó que Pacheco conserva su nombramiento con base en el marco legal vigente, citando disposiciones del Código de Trabajo, Ley del Servicio Civil, Código Procesal Penal y el Pacto Colectivo de la institución.

La legislación contempla las medidas que pueden tomarse en casos de detención o prisión preventiva sin que esto implique la destitución automática del funcionario.

Ante cuestionamientos sobre la operatividad del VDS, la cartera energética aseguró que la dependencia no se encuentra acéfala.

Según la institución, "el ministro de Energía y Minas —Víctor Ventura— ha tomado las funciones del Viceministerio, coordinando con el personal", con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones.

Sin embargo, el MEM no respondió directamente a la pregunta sobre carecer un viceministro que atienda el despacho ha atrasado o complicado el trabajo de la cartera.