Localizan un cuerpo entre sábanas y bolsas plásticas a la orilla de una carretera

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Autoridades investigan si la muerte de esta persona está relacionada con alguna pandilla que opera en el sector.

Durante la noche del pasado jueves 9 de abril, Bomberos Voluntarios fueron alertados de un hallazgo en la orilla de la carretera que conduce de San José Pinula a Palencia.

Los socorristas se dirigieron al kilómetro 44 de la ruta mencionada y al llegar localizaron el cuerpo de una persona envuelta entre sábanas y bolsas plásticas.

Por la forma en que se encontraba no fue posible poder determinar el sexo ni las causas de la muerte de la víctima, por lo que las autoridades lo trasladaron a la morgue de la zona 3 capitalina donde realizarían las diligencias de ley.

Bomberos Voluntarios coordinaron con las autoridades tras el macabro hallazgo. (Foto: Redes Sociales)

Familiares de personas desaparecidas

Al lugar donde abandonaron el cuerpo, se acercaron varias personas que tienen a familiares desaparecidos para tratar de identificarlo, sn embargo, el fiscal indicó que se trasladaran a la morgue, ya que el cuerpo no iba a ser descubierto en el lugar para no perder posibles indicios que pueda ayudar a la investigación.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, comentó, "se investiga si la muerte esta relacionada con alguna pandilla que opera en el sector, las investigaciones están en proceso, por lo que no se pueden ampliar detalles de la investigación", dijo el vocero.