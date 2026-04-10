Realizó una maniobra peligrosa y terminó accidentándose (video)

El conductor terminó colisionando contra un portón de lámina luego de perder el control de la motocicleta.
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Por medio de una cámara de vigilancia se observó cómo sucedió un accidente de motocicleta en Baja Verapaz.
Según la información del video, el hecho ocurrió la tarde del miércoles 8 de abril.
En el video se puede observar que un hombre conducía la motocicleta y decide maniobrar para colocar todo el peso en la llanta trasera, tras unos metros pierde el control y termina colisionando contra un portón de lámina.