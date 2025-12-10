Will Smith regresa como el "Príncipe del rap" en "Bel-Air"

- La participación de Smith añade un toque nostálgico a la temporada. LEE: Will Smith recuerda cómo el escándalo en los Óscar cambió su vida Bel-Air culmina su cuarta temporada con el regreso del actor Will Smith en forma de cameo. Jabari Banks interpreta al "Príncipe del rap". (Foto: X) El programa se estrenó en 2022 y exploró el viaje de Will Smith, interpretado por Jabari Banks, desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones de Bel-Air. En el episodio final vemos a Will (personaje) manejar hasta un lugar con una gran vista a la ciudad antes de ir a la universidad. Smith aparece como un desconocido que lo anima a seguir adelante. (Foto: X) DESCUBRE: Nuevo escándalo, la demanda contra Jada Pinkett Smith El protagonista se queda viendo el paisaje para asimilar su nueva vida, cuando aparece un desconocido, interpretado por Smith (actor), para darle ánimo. La participación de Smith añade un toque nostálgico a la temporada. (Foto: X) El cameo queda a interpretación de la audiencia, ya que puede verse como un encuentro con su yo del futuro o una manifestación de su versión interior para darse consejos sabios a sí mismo. Príncipe del rap Durante la década de los 90, Will Smith alcanzó la fama mundial con El príncipe del rap en Bel-Air, debido a su carisma y sentido del humor. A lo largo de seis temporadas y 148 capítulos, la serie abordó temas que conectaron con el público.