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¡Otro ataque armado! Un hombre resulta herido en ruta al Atlántico

  • Por Geber Osorio
20 de abril de 2026, 17:57
Ciudad de Guatemala
La víctima fue atacada a balazos por desconocidos. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue atacada a balazos por desconocidos. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.

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Un nuevo ataque armado en la ciudad capital se registró la tarde de este lunes 20 de abril, esta vez en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 18.

En el hecho resultó un herido un hombre, por lo que Bomberos Municipales arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a esta persona.

La víctima fue identificada como: Carlos Rubén Canté, de 50 años, quien fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El herido fue identificado como: Carlos Rubén Canté. (Foto: Bomberos Municipales)
El herido fue identificado como: Carlos Rubén Canté. (Foto: Bomberos Municipales)

Según los socorristas, se dio aviso a las autoridades correspondientes para darle seguimiento a este hecho de violencia.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) también se presentó al lugar para agilizar la circulación vehicular.

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