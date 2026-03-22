Joshua Anton también representará a Guatemala sobre el cuadrilátero

El invicto peleador Joshua Anton subirá al ring este sábado 21 de marzo en el mismo evento en que luchará Léster Martínez, sumando presencia chapina a la cartelera.
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El boxeador huehueteco Joshua Kevin Anton, de 27 años, tendrá participación en la misma cartelera que encabeza Léster Martínez, en una velada que reunirá a dos representantes de Guatemala en el National Orange Show Event Center, en la ciudad de San Bernardino, California.
Originario de Huehuetenango, Anton llega a este combate de la categoría superwélter con un récord invicto de 12 peleas ganadas, sin empates ni derrotas, de las cuales 11 han sido por nocaut.
Su estilo ofensivo y su capacidad de definición lo han consolidado como un peleador en crecimiento dentro del circuito profesional en Estados Unidos.
El enfrentamiento será ante el boxeador uzbeko Kudratillo Abdukakhorov, en un combate que forma parte de la antesala de la pelea estelar programada para diez asaltos.