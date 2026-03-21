¡No está solo! Aficionados guatemaltecos ya apoyan a Léster Martínez en California

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A pocas horas de la pelea más importante en la carrera de Léster Martínez, decenas de guatemaltecos ya comienzan a hacerse presentes en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, para brindar su apoyo al boxeador petenero, quien esta noche buscará acercarse al sueño de conquistar un título mundial.

El boxeador guatemalteco Léster Martínez, originario de Melchor de Mencos, Petén, tiene una cita clave este sábado 21 de marzo cuando suba al ring del National Orange Show Event Center, donde disputará el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo frente al estadounidense Immanuwel Aleem.

El evento está programado para iniciar a las 18:00 horas de Guatemala, mientras que la pelea estelar se prevé alrededor de las 21:00 horas. El combate podrá seguirse a través de ESPN, Disney+ y TV Azteca Guatemala.

El hijo de migrantes, Alan Gómez, llegó a la arena con su bandera bicolor listo para apoyar con todo a Léster. (Foto: Luis Kezzer / Nuestro Diario)

Previo al combate, aficionados guatemaltecos han comenzado a llegar a la arena para mostrar su respaldo al pugilista petenero. Con banderas y porras, los seguidores buscan hacerse sentir en el recinto y acompañar a Martínez en una noche que podría marcar un paso histórico en su carrera.

Allan Gómez, nacido en Estados Unidos de padres originarios de Coatepeque, acudió a la arena con su familia para alentar al orgullo de Melchor de Mencos. "Vinimos a ver a Léster representando a Guatemala", afirmó Gómez, quien incluso se atrevió a pronosticar un futuro triunfo del petenero sobre Saúl "Canelo" Álvarez.

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Su récord hasta ahora

Martínez llega invicto al combate con un registro de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, además de 16 nocauts, lo que lo ubica en el segundo lugar del ranking supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, únicamente por detrás del mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Por su parte, Aleem cuenta con marca de 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates, con 14 nocauts, y ocupa el octavo lugar del mismo ranking, llegando a este enfrentamiento con una racha de cuatro triunfos consecutivos.