¡Otro vehículo volcado! Accidente de tránsito deja un herido en Mixco

El automóvil obstaculizó uno de los carriles en la ruta Interamericana.
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Un vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 21 de la ruta Interamericana con dirección al occidente, en jurisdicción de Mixco.
En el automóvil se transportaban tres personas, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales, quienes le brindaron atención prehospitalaria al conductor.
De momento se desconoce lo que produjo este accidente vial, el cual también afectó el tránsito en el sector, ya que uno de los carriles quedó obstaculizado durante varios minutos.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco coordinaron el retiro del carro volcado.