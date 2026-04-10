¡Vehículo volcado! Mujer embarazada resulta herida tras accidente

La víctima es una mujer con 18 semanas de gestación, quien fue trasladada a un centro asistencial.
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Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes 10 de abril en el kilómetro 28 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.
En ese lugar, un automóvil quedó volcado sobre el arriate central por causas aún no establecidas, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas informaron que en el lugar se encontraba herida una mujer con 18 semanas de gestación, a quien le brindaron asistencia prehospitalaria.
Debido a la gravedad de las heridas, esta persona fue trasladada a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala.