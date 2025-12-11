Los otros hechos de violencia atribuidos a "Los Taxistas del Viejo"

-

A la banda "Los Taxistas del Viejo", se les atribuyen cuatro hechos violentos. Dos en San José Pinula, otro en la ciudad y uno más en El Rodeo, San Marcos.

Los integrantes de la peligrosa banda denominada "Los Taxistas del Viejo", serían responsables de la muerte de cinco personas y el intento de dos asesinatos en cuatro hechos distintos.

El primer hecho registrado y del cual surgió la investigación en contra de la banda, es el robo a un camión de valores en El Rodeo, San Marcos el 1 de septiembre, pasado.

En ese asalto violento, fallecieron cuatro personas, tres guardias de seguridad privada y un vendedor de frutas.

Posterior a este hecho, se registraron tres eventos más atribuidos a esta estructura.

Atentado contra maestro

El 13 de octubre de 2025, en horas de la noche, sicarios dispararon en 34 ocasiones en contra de un vehículo que se encontraba estacionado en San José Pinula.

Minutos antes de ese vehículo se había bajado el maestro Enrique Estuardo Pelicó. Salió ileso del hecho.

Asesinato en San José Pinula

El 28 de octubre de 2025, en San José Pinula, sicarios dispararon en contra de Daniel Alexander Paz, vendedor de ceviches, quien falleció por heridas ocasionadas por arma de fuego.

Intento de asesinato a alcalde

Entre noviembre y diciembre de este año, la estructura intentó asesinar al alcalde de un municipio de Huehuetenango, cuando este visitaba la ciudad.

No concretaron el hecho por temor a ser capturados.

"Los Taxistas del Viejo", estructura dedicada al sicariato y robo agravado.



Tres de los capturados ya son llevados a torre de tribunales



Peligrosa banda

Los integrantes de la banda tienen órden de captura por asesinato, conspiración para el asesinato, asociación ilícita, robo agravado y más.

Hasta el momento se han ejecutado 16 capturas.

Según la investigación, se dedican al sicariato, tráfico de drogas, robo agravado y más.

(Foto: cortesía)

En las viviendas allanadas encontraron cocaína, crack, marihuana para distribución, así como dinero en efectivo y armas de fuego.