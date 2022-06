Ozzy Osbourne se someterá a una seria operación

Ozzy Osbourne será sometido a una operación determinante para el resto de su vida

El próximo lunes, 13 de junio el ícono del rock, Ozzy Osbourne ingresará al quirófano para un procedimiento que podría determinar el resto de su vida.

Así lo indicó en una reciente entrevista su esposa y manager Sharon Osbourne, quien acompañará a su esposo el día de la intervención.

Sharon Osbourne reveals that Ozzy Osbourne is set to have a major operation on Monday that will "determine the rest of his life."@MrsSOsbourne | @OzzyOsbourne pic.twitter.com/kC3BJQrnkk — The Talk (@TheTalkUK) June 8, 2022

Sharon Osbourne reveló a principios de este año que su esposo había dado positivo a Covid-19, y desde entonces estuvo con él en Los Ángeles mientras se recuperaba.

Aunque no dio detalles sobre el tipo de cirugía a la que se someterá Ozzy, se sabe que el cantante lucha contra el Parkinson desde 2019, y ya ha sido intervenido en otra ocasión para curar una lesión sufrida en un accidente en 2003.

En informes recientes, se dijo que la estrella "no había estado caminando bien" en los últimos días, e incluso se revelaron imágenes que lo demostraba.

"Estoy un poco mejor, pero no tanto como quiero estar para volver a la carrera", dijo Ozzy.

Foto: Instagram

Las buenas noticias

Sharon Osbourne contó a The Talk que su hijo Jack está en la espera de la llegada de una niña, y que ella y Ozzy planean celebrar sus 40 años de casados el próximo 1 de julio. "Todavía no sé, depende de todo pero ya veré", dijo.

Además, su hija Kelly Osbourne también está esperando un hijo, el primero junto al miembro de Slipknot, Sid Wilson.