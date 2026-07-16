Padres de oftalmólogo declaran como testigos en juicio por su asesinato

-

El juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens continúa con la presentación de testimonios y pruebas.

OTRAS NOTAS: Ubican 17 casquillos en la escena del crimen del oftalmólogo Miguel Campos

El padre y la madre del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens, quien murió en un ataque armado ocurrido en abril de 2024 en la zona 13 capitalina, declararon este jueves en calidad de testigos ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.

Esta acción formó parte del debate oral y público que se sigue contra Ángel Pérez Iguardia, señalado por el Ministerio Público (MP) de haber conducido la motocicleta utilizada durante el crimen.

Ambos testigos, personas de la tercera edad, rindieron su declaración mediante videoconferencia bajo medidas de protección.

Durante su comparecencia permanecieron con lentes y vestimenta que impedían su identificación.

Bajo medidas de protección, el padre de Miguel Ángel Campos Hoffens rindió su testimonio ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.



Video: Wilder López pic.twitter.com/EKHmFJ5ZJ1 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 16, 2026

En el interrogatorio se les consultó sobre los hechos ocurridos el día del ataque, si recordaban detalles de lo sucedido, si podían describir al presunto perpetrador y otros aspectos relacionados con el asesinato de su hijo.

El acusado estuvo presente durante el desarrollo de la audiencia.

Al concluir su testimonio, la madre de la víctima dirigió un mensaje a los responsables del crimen.

Expresó que su hijo se esforzó durante años para salir adelante como profesional y afirmó que su familia continuará buscando justicia por su muerte.

La madre de Miguel Ángel Campos Hoffens pidió justicia por la muerte de su hijo al concluir su declaración durante la audiencia de este jueves.



Video: Wilder López pic.twitter.com/JqdqFKPpYP — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 16, 2026

El caso se remonta al 17 de abril de 2024, cuando Campos Hoffens, de 32 años, fue atacado mientras conducía un picop en la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 capitalina.

De acuerdo con la investigación, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron al vehículo detenido por el tránsito y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones contra el médico antes de huir del lugar.

Socorristas confirmaron su fallecimiento en la escena, donde fueron localizados 17 indicios balísticos y cámaras de videovigilancia registraron el ataque.

Las pesquisas del MP y la Policía Nacional Civil establecieron posteriormente que el oftalmólogo habría sido vigilado durante varios días antes del crimen y que varias personas participaron en la planificación y ejecución del hecho.

El Ministerio Público sostiene que Ángel Pérez Iguardia conducía la motocicleta utilizada en el ataque armado contra el oftalmólogo en la zona 13. (Foto: Wilder López / Soy502)

En abril de 2025 fueron capturados cinco presuntos integrantes de la estructura criminal vinculada al asesinato.

En el juicio que actualmente se desarrolla, la Fiscalía sostiene que Ángel Pérez Iguardia fue quien conducía la motocicleta utilizada durante el ataque.

Asimismo, el ente investigador afirma que al menos cuatro personas participaron en el seguimiento de la víctima desde que salió de su residencia el día de los hechos.

El debate continuará con la presentación de más pruebas y testimonios ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal.