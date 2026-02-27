Pakistán bombardea Afganistán en "guerra abierta" contra el gobierno talibán (videos)

-

Las relaciones históricamente cordiales entre ambos vecinos se torcieron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán bombardeó este viernes 27 de febrero varias ciudades de Afganistán, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una "guerra abierta" en una escalada militar tras días de enfrentamientos.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Horas después el portavoz del gobierno afgano Zabihulá Mujahid dijo en rueda de prensa que quieren "que el problema se resuelva a través del diálogo".

A primeras horas del día periodistas de AFP escucharon explosiones y vieron cazabombarderos sobrevolar Kabul y Kandahar, una importante ciudad del sur de Afganistán, gobernado por los talibanes desde que regresaron al poder en 2021.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan.

Arabia Saudita y Catar están esforzándose para detener los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán, indicó el viernes a AFP una fuente con conocimiento de las conversaciones.

"Los niños, las mujeres y los ancianos corrían", contó Gander Khan, un repatriado de 65 años, de pie frente a hileras de tiendas de campaña.

"Aquí, muy cerca, impactó una bala. Vi sangre, hirió a dos o tres niños y a dos o tres mujeres", declaró a la AFP.

Irán y China como mediadores

El pasado jueves por la noche las fuerzas afganas lanzaron una ofensiva fronteriza contra las tropas pakistaníes en respuesta, según Kabul, a los bombardeos pakistaníes del pasado fin de semana.

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, estimó que los ataques del viernes y otros recientes en la provincia de Paktia son una "respuesta adecuada" a los de su vecino.

El gobierno de Irán, que comparte frontera oriental con Afganistán y Pakistán y está inmerso por su parte en negociaciones para evitar un conflicto con Estados Unidos, se ofreció a "facilitar el diálogo".

Las autoridades de China instaron "a ambas partes a mantener la calma".

Relaciones muy tensas

Desde el jueves los dos países dan versiones contradictorias sobre la situación en el terreno.

Según el portavoz afgano Mujahid, las tropas afganas mataron a 55 soldados pakistaníes y capturaron a varios más. Y situó en 13 el número de bajas entre las tropas afganas.

El teniente general pakistaní Ahmed Sharif Chaudhry indicó por su parte que "274 miembros del régimen talibán y terroristas" habían sido abatidos, frente a 12 soldados pakistaníes muertos.

Las cifras de víctimas divulgadas por ambas partes son difíciles de verificar de manera independiente.

Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero no se ha logrado un acuerdo duradero.

En ambos países opera el EI en Khorasan, considerada una de las ramas más activas de la organización Estado Islámico.

Al regresar al poder en Afganistán, los talibanes impusieron una interpretación estricta de la ley islámica, con lo que privan a las mujeres y a las niñas de derechos a la educación y al empleo en la mayor parte de los sectores.

*Con información de AFP