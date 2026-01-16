Probable alineación de Guatemala para el fogueo ante Canadá

-

La Selección de Guatemala viajó este jueves a Los Ángeles para disputar su primer partido del año ante Canadá.

Si algo necesita la Selección después de no poder llegar al Mundial 2026, es sangre nueva y esa la empezará por aportar el delantero Marvin Alexander Ávila, de 17 años, quien se perfila como titular ante Canadá (sábado, a las 9:00 p. m.).

Respaldado por la base del proceso anterior, Ávila Jr. es el único nuevo rostro que figuró en el once de Luis Fernando Tena durante los ensayos de la semana. El rival será una de las potencias del área y el timonel mexicano defiende que la integración de los juveniles debe ser progresiva.

"Se siente muy bien. Es un sueño que estoy cumpliendo. Yo vi a mi papá en Selección y era algo que yo también quería hacer. Espero aportar mi granito de arena este sábado", dijo Marvin ante la latente posibilidad de disputar su primer duelo con la Bicolor.

Sin presiones, Ávila Jr. tendrá el respaldo del cuerpo técnico. "Tena me ha dicho que me suelte, que sea libre dentro del campo, que haga mi juego y que no tenga nervios, que si cometo un error siga pidiendo la pelota", reveló "Titiman" junior.

Guatemala jugaría así: Kénderson Navarro en la portería; José Ardón, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales en la defensa; Óscar Castellanos, Jonathan Franco y Rudy Muñoz en el mediocampo; Óscar Santis, Marvin Ávila Jr. y Darwin Lom en la delantera.