Paloma San Basilio se despide de los escenarios

La gira "Gracias" de Paloma San Basilio llegará a Guatemala el 20 de mayo, presentándose en el Expo Center del Grand Tikal Futura, la cual será una noche llena de emociones para despedir la trayectoria de 50 años de música de la artista.

Este tour fue pensado para dar un mensaje a quienes han seguido su carrera a lo largo de los años. Por lo que sus fanáticos guatemaltecos tendrán un espectáculo de nivel mundial, preparado para dar una experiencia memorable, en el que Paloma se despedirá de su público con un "Gracias".

Los boletos están a la venta en primerafila.shop, el costo es de Q890 más Q100 de servicio en Mesa Black; y Q590 más Q75 de servicio en Mesa Platinium.

Esta será una oportunidad para celebrar el Día de la Madre de una forma única, en compañía de una de las voces emblemáticas españolas.

(Fotografía cortesía: CH Promotions)

Un recorrido por los 50 años de carrera de Paloma San Basilio

Paloma San Basilio nació en Madrid, vivió su infancia en Sevilla y su adolescencia en Lugo. Su carrera musical inició en 1975. Previo a eso, Basilio era presentadora de televisión en el programa "Siempre en domingo"; también ejerció como actriz en "Zarzuelas Divertido Siglo".



Su primer disco, "Sombras", fue compuesta por una amplia repercusión internacional, y canciones escritas para ella, así como versiones de clásicos como "The Way We Were", "The Long and Winding Road" o "Feelings".

El 23 de octubre de 1978 grabó en el teatro Monumental de Madrid el álbum "En Directo", en el que se encuentra una de sus canciones de más éxito de su primera época: «Beso a beso... dulcemente», y de versiones de clásicos de solistas femeninas internacionales: «I Say a Little Prayer» (Aretha Franklin), «People» (Barbra Streisand), «Parole, parole» (Mina), «Sweet Sadie the Savior» (Patti Austin), etc.

A lo largo de su carrera, Paloma San Basilio lanzó más de 20 álbumes, con dos colaboraciones, una de ellas con Plácido Domingo. EN 1995, por sus 20 años en la música grabó en vivo su álbum, "Como un sueño: 20 años en la música".