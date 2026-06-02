Panamá: Disturbios en cárcel termina con 80 presos fugadoss

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Versiones obtenidas en el lugar apuntan a una segunda víctima fatal.

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El pasado lunes 1 de junio, fuerzas de seguridad de Panamá informaron que durante una operación de traslado y redistribución de internos, se registraron disturbios, enfrentamientos y la fuga de varios privados de libertad en el centro penitenciario La Joyita.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en una conferencia de prensa que el incidente dejó un saldo preliminar de una persona fallecida, ocho heridos y más de 80 internos recapturados.

Parte interna del centro carcelario. (Foto: En Segundos Panamá)

Pese a que las autoridades informaron sobre la recaptura de decenas de reclusos, los operativos de búsqueda continuaban durante la noche en sectores de Pacora, Tanara y la vía hacia Chepo.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno confirmó oficialmente el fallecimiento de un recluso, pero reportes periodísticos y versiones obtenidas en el lugar apuntan a una segunda víctima fatal, aunque esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La Joyita forma parte del Complejo Penitenciario La Joya, ubicado en Pacora. Según cifras oficiales de 2025, alberga 4,500 privados de libertad pese a tener capacidad para 2,837 personas, una situación que refleja un nivel de hacinamiento elevado.