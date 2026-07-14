Panamá renueva y le mejora el contrato a Thomas Christiansen

El entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, quien dirigió a Panamá en el Mundial 2026, firmó este su continuidad para mantener una de las épocas más doradas del combinado panameño con un estilo de juego atrevido, informó la Federación Panameña de Fútbol.
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Christiansen, cuyo contrato finalizó tras la participación de Panamá en el Mundial, había dejado entrever que dejaría su cargo al concluir la competición, donde quedó eliminado en la fase de grupos al perder sus tres compromisos frente a Ghana (1-0), Croacia (1-0) e Inglaterra (2-0).
Sin embargo, presentó una mejor imagen que en su primera participación mundialista en Rusia 2018, donde quedó en último lugar, también al perder sus tres partidos.
El contrato, que será firmado en las próximas semanas, se alcanzó después de un "análisis minucioso y detallado" para iniciar el próximo 1 de agosto "hasta finalizar el proceso mundialista 2030", precisó en un comunicado la entidad deportiva. Thomas tendría un aumento salarial y estaría ganando 850 mil dólares por año, según la prensa local.