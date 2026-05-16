Pareja de adolescentes es atacada en la entrada de un residencial de Villa Nueva

La pareja de adolescentes quedó gravemente herida.
OTRAS NOTICIAS: Surge video del momento en que avioneta se accidenta en Cobán
Mildron Hernández, de 16 años y Noemí Yoc, de 17, resultaron heridos al ser atacados a balazos en la entrada a un residencial ubicado en en la zona 6 de Villa Nueva.
La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes brindaron asistencia prehospitalaria a los adolescentes y posteriormente los trasladaron al Hospital de Especialidades de Villa Nueva.
Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y no se ha informado sobre personas capturadas por este hecho.
Por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación.