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Pareja de adolescentes es atacada en la entrada de un residencial de Villa Nueva

  • Con información de Eunice Valdez / colaboradora
16 de mayo de 2026, 07:44
Socorristas llegaron al lugar para auxiliar y trasladar a las víctimas.&nbsp;(Foto: archivo/Soy502)

Socorristas llegaron al lugar para auxiliar y trasladar a las víctimas. (Foto: archivo/Soy502)

La pareja de adolescentes quedó gravemente herida.

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Mildron Hernández, de 16 años y Noemí Yoc, de 17, resultaron heridos al ser atacados a balazos en la entrada a un residencial ubicado en en la zona 6 de Villa Nueva.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, quienes brindaron asistencia prehospitalaria a los adolescentes y posteriormente los trasladaron al Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y no se ha informado sobre personas capturadas por este hecho.

Por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación.

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