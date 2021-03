Chiquimula: pareja de esposos muere a causa de Covid-19

Bryan Alfonso García, hijo de la pareja, pedía oraciones para que sus padres se recuperarán, pues ambos lucharon por su vida por varios días.

_____

_____

Una pareja de esposos que vivía en Chiquimula falleció a causa de complicaciones por padecer Covid-19. El caso conmociona a la población local y ofrecen sus condolencias a sus hijos.

Eduardo Alfonso García Herrera, de 61 años, y Sorayda Sandoval, enfermaron de coronavirus.

Ambos comenzaron con fiebre y dolor muscular, pero por miedo a quedar hospitalizados, decidieron tratarse en casa.

Sin embargo, su caso empeoró y tuvieron que ser ingresados al Hospital de Chiquimula, en donde finalmente fallecieron.

Primero falleció Eduardo García, su muerte ocurrió el pasado 19 de marzo, y la de su esposa Sorayda ocurrió este martes 23.

En redes sociales medios de comunicación de Chiquimula han dado la noticia y cientos de comentarios surgieron en las redes sociales.

"Es la realidad que estamos viviendo, cuídense esta enfermedad es cruel", "No es una simple gripe", "Que lamentable no superar este mal ingrato", "No queremos hacer caso y no nos estamos cuidando", son algunos comentarios que se comparten.

La gobernación departamental de Chiquimula informó que se encuentran en alerta máxima. Cuatro municipios están en rojo, cuatro en naranja y tres en amarillo.