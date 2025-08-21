Empornac trabaja a capacidad máxima y aún no tiene datos de pérdidas

-

Autoridades de la empresa señalan que deben esperar a recompilar más datos para estimar las pérdidas generadas por el paro.

Luego que se levantaran las medidas de hecho por un grupo de trabajadores la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (Empornac) trabaja al máximo de su capacidad y sus autoridades señalan que aún no tienen el recuento oficial de las pérdidas por el paro que duró poco más de dos días.

José De la Peña, presidente de la junta directiva de Empornac, explicó que el puerto tiene capacidad para atender a cuatro buques de forma simultánea y confirmó que en este momento se trabaja al tope de las capacidades.

"El impacto que esto causó es que ayer atracados se tenían cuatro buques, dos decidieron zarpar al ver que no había evolución y dos más que estaban en fondeo espera para atracar continuaron su trayecto y se fueron", precisó De la Peña.

Detalló que en este momento en el muelle hay tres buques que portan contenedores que están en plena operación y un buque más que es de granel líquido está descargando combustible desde ayer.

El funcionario también precisó que actualmente hay en fondeo otras siete embarcaciones a la esperan de su turno para atracar, seis de ellas portan contenedores y una más contiene combustible.

Sin datos oficiales

De la Peña fue consultado sobre cuál era el dato oficial de las pérdidas generadas por el paro que comenzó a las 18 horas del pasado 18 de agosto y finalizó pasadas las 21 horas del 20 de agosto y respondió que hasta el momento no hay un dato oficial.

"Hasta ayer en la noche finalizó el diálogo y se lograron los acuerdos finales, es hasta allí que podemos marcar un inicio y fin. Hasta ahora solo puedo mencionar datos de la cantidad de buques no se tiene el reporte para saber cuánta carga no se pudo embarcar y descargar", declaró De la Peña.

El funcionario mencionó que hay que tomar varios factores en cuenta para tener un dato final como ejemplo citó que si algún contenedor perdió su embarcación alguno de los buques que están por atracar al terminar su descarga pueden llevarse esa mercancía.

El presidente de la junta directiva de Empornac aseguró que será hasta que se tengan esos datos que se podrá hablar con certeza de las pérdidas que dejó el paro de operaciones.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) advirtió en días anteriores que por cada día de paro se podían producir pérdidas por hasta US$ 10 millones (Q 76.5 millones) y que en el puerto estaban paralizados al menos 2,700 contenedores.

Agregaron que cada día que pasaba aumentaba los costos de logística y se rompía la cadena comercial por lo que no descartaron que el monto final de pérdidas por cada día aumentará.

Se acuerda diálogo

De la Peña señaló que entre los acuerdos a los que se llegó con el grupo de trabajadores que protestaba está crear una mesa de trabajo en donde se discutirán los problemas y se presentarán soluciones con los fundamentos de ambas partes

"Se buscarán mejoras para eliminar problemas en conjunto. Esta mesa se instauró y se va a empezar a trabajar la próxima semana", aseguró el funcionario.

Precisó que en la primera sesión para poder avanzar se espera poder fijar las fechas especificas en las cuales cada una de las partes aportarán elementos con los que esperan poder llegar a la resolución de los conflictos que provocaron el paro.