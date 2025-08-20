Transportistas advierten alzas y retrasos por paro en Puerto Santo Tomás de Castilla

-

Sector del transporte pesado de carga muestra preocupación por cierre de Puerto Santo Tomás de Castilla.

El sector de transporte pesado de carga se manifiesta en contra del paro de operaciones de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) y señala que esto provocará un aumento en los precios de la logística, retrasos en el cumplimiento de contratos.

Mediante un comunicado, la Asociación de Transportistas Internacionales (ATI) manifestaron su rechazo a las acciones realizadas por un grupo de empleados de Empornac las cuales han tenido provocado la interrupción de las operaciones portuarias.

Los transportistas anunciaron que la paralización de actividades provocará aumento en los costos de logística (Foto: Archivo / Soy502)

"En consecuencia se ve afectada la actividad comercial de nuestro país, produciendo retrasos en la entrega de bienes y servicios, aumento de costos logísticos de importaciones y exportaciones, escasez de mercancías, provocando pérdidas en la economía nacional", afirma ATI.

Asimismo, hace un llamado a las autoridades de manera que, de conformidad con la ley, "se restablezcan las operaciones portuarias de forma inmediata, respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos, anteponiendo el interés general de la nación ante el interés particular".

La Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) también se manifestó su "rechazo al paro de labores en el Puerto Santo Tomás de Castilla por parte de un grupo de trabajadores".

"Reconocemos y respetamos los derechos laborales, pero consideramos que las demandas deben canalizarse a través de los mecanismos legales y de un diálogo urgente, para solventar esta problemática que afecta a diferentes sectores del país", precisó en su comunicado.

Los trasportistas alertaron que la paralización de los servicios de Empornac provocará retrasos en los contratatos de entrega. (Foto: Archivo / Soy502)

La CNT hizo un llamado "a las autoridades competentes y a los representantes de los trabajadores a retomar el diálogo constructivo con el fin de deponer las medidas de hecho y restablecer los servicios portuarios".

Mientras que la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGTC) mostró su preocupación ante la interrupción total de los servicios portuarios en Empornac lo cual a su criterio "ha paralizado las operaciones de transporte y afectando gravemente el comercio internacional".

"Esta interrupción está generando consecuencias negativas en el sistema de transporte y logística del país, afectando la movilización de mercancías, el cumplimiento de compromisos comerciales y la operatividad de múltiples sectores productivos", afirmó la Cámara en su comunicado.

Agregó que "la detención de actividades en uno de los principales puertos nacionales compromete la continuidad de la cadena de suministro, genera sobrecostos operativos y pone en riesgo la competitividad de Guatemala en el ámbito internacional".

Los transportistas urgieron a las autoridades que reanuden las labores de Empornac. (Foto: Archivo / Soy502)

La CGTC hizo un llamado a las autoridades de Gobierno y a los representantes de los trabajadores para que retomen un diálogo responsable, constructivo y orientado a soluciones.

"Es momento de apelar al sentido de nación que debe prevalecer por encima de intereses particulares, priorizando el bienestar colectivo y la continuidad de las operaciones estratégicas del país", puntualizó la Cámara.