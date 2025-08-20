¡US$10 millones diarios! Paro en Santo Tomás de Castilla golpea al comercio nacional

-

Un grupo de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla mantienen el paro de labores.

La paralización de un día de operaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla podría representar pérdidas de al menos US$10 millones al día según estimaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de Agexport, fue consultada sobre el paro de operaciones ocurrido en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), ubicado en el Izabal, desde la tarde del lunes y estimó que las pérdidas que se pueden generar a diario por esta situación podrían llegar a los US$10 millones (Q 76.5 millones).

Explicó que el Puerto Santo Tomás de Castilla es esencial para el comercio, ya que también presta servicio para centroamericana, pues en él atracan barcos de Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros países.

Precisó que, según la información que maneja Agexport, a diario se mueven alrededor de 1,750 camiones de a carga para comercio exterior en la ruta al Atlántico, aunque reconoció que no todos precisamente van al Puerto Santo Tomás de Castilla.

Según datos de la Asociación, el Puerto Santo Tomás de Castilla representa un 62% del comercio total del país con productos perecederos como vegetales frescos y de manufacturas, entre ellos madera, alimentos, bebidas y otros productos.

Accionarán contra trabajadores

Mediante un comunicado, la Empornac confirmó que las operaciones portuarias estaban interrumpidas debido a que un grupo de trabajadores tomó medidas de hecho desde la tarde del lunes y piden "mejoras en las condiciones laborales" y un "aumento salarial".

José De la Peña Aguilar, presidente de la junta directiva Empornac, indicó que desde la semana pasada se tomaron decisiones administrativas pensadas en función de reordenar la labor de los trabajadores.

"Producto de esto, manifestaron desacuerdos. El lunes de la semana pasada se tuvo una primera sesión, luego hubo otra el miércoles, donde abandonaron la sala pidiendo que se haga lo que ellos piden y luego se dio lo del lunes, un paro de labores totalmente ilegal", afirmó el funcionario.

Precisó que el grupo de trabajadores inconformes está compuesto por unas 200 personas quienes están dentro del recinto e impiden que las labores se efectúen con normalidad.

"Desde ayer (lunes 18 de agosto) se inició a tomar nota, ya hemos levantado acciones administrativas y legales porque vamos a proceder. No es correcto que paralicen a todo el país de esta forma", aseguró De la Peña.

El funcionario señaló que lo demás trabajadores de Empornac están en sus puestos de trabajo a la espera de poder reanudar las labores por lo que esperan que sea lo más pronto posible que el grupo de personas levanten las medidas de hecho.

Aumentan costos logísticos

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, la Coordinadora Nacional de Transportes y la Asociación de Transportistas Internacionales afirmaron que el paro de labores del puerto provoca un aumento en los costos de importación y exportación.

El sector transportista enfatizó que el paro de labores en el Puerto Santo Tomas de Castilla traerá consecuencias negativas en la movilización de mercancías ya provocará el incumplimiento de compromisos comerciales.

Agregaron que esto también comprometerá la continuidad de la cadena de suministros nacionales y pone en riesgo la competitividad de Guatemala en el ámbito internacional.

Exigen restablecer operaciones

Mediante comunicados de prensa las cámaras del Agro, de Comercio, de Industria y Agexport manifestaron su rechazo a las medidas tomadas por los trabajadores de la empresa que han paralizado las operaciones de Empornac y exigieron que se reúnen las labores.

El sector empresarial mostró su preocupación ya que la paralización de los servicios portuarios afecta "gravemente" la economía nacional y pone en riesgo los ingresos y empleos de miles de guatemaltecos.

Indicaron que está situación también afecta la competitividad del país y provoca incrementos en los costos logísticos y recargos por las demoras.

Por esa razón exigieron a las autoridades que restablezcan las operaciones y de esa forma de garantice servicios confiables y eficientes en los puertos del país.