¡Alista tus tenis! Participa en la 5K y 10K de Santa Catarina Pinula

Si te apasiona correr, inscríbete desde ya.
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La Municipalidad de Santa Catarina Pinula realizará la 5a. edición de la carrera 5K y 10K.
La actividad se llevará a cabo el domingo 21 de junio. Desde ya puedes inscribirte para unirte a esta fiesta deportiva.
La EXPO para la entrega de KITS será el sábado 20 de junio.
¿Dónde inscribirte?
- Pradera Concepción (Frente a Friday's)
- Anexos Municipales (Puerta Parada y Minuto Muxbal)
- Edificio Municipal (Lobby, 1er nivel)
- Farmacia Municipal de Piedra
- Parada Cristo Rey
- Clínica Municipal de Aldea El Pajón
- Oficina Municipal del Empleo en El Carmen
Para más información comunícate al teléfono:1525 o ingresa aquí.