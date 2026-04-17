Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Alista tus tenis! Participa en la 5K y 10K de Santa Catarina Pinula

  • Por Jessica González
17 de abril de 2026, 07:02
Las inscripciones ya están abiertas. (Foto: Shutterstock)

Las inscripciones ya están abiertas. (Foto: Shutterstock)

Si te apasiona correr, inscríbete desde ya.

OTRAS NOTICIAS: 42K: la ciudad se prepara para su primera maratón oficial este 2026

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula realizará la 5a. edición de la carrera 5K y 10K.

La actividad se llevará a cabo el domingo 21 de junio. Desde ya puedes inscribirte para unirte a esta fiesta deportiva. 

La EXPO para la entrega de KITS será el sábado 20 de junio.

¿Dónde inscribirte?

  • Pradera Concepción (Frente a Friday's)
  • Anexos Municipales (Puerta Parada y Minuto Muxbal)
  • Edificio Municipal (Lobby, 1er nivel)
  • Farmacia Municipal de Piedra
  • Parada Cristo Rey
  • Clínica Municipal de Aldea El Pajón
  • Oficina Municipal del Empleo en El Carmen

Para más información comunícate al teléfono:1525 o ingresa aquí.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar