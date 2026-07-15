Ventanilla de avión se rompe y succiona a un pasajero (video)

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Varios pasajeros lograron sujetar a un hombre que estuvo a punto de ser succionado al vacío, luego de que estallara la ventanilla de su asiento

Un pasajero de avión de Ryanair, fue succionado parcialmente fuera del avión después de que la ventanilla junto a la que estaba sentado se desprendiera en pleno vuelo.

El vuelo de la aerolínea se dirigía hacia Memmingen, Alemania, se vio obligado a regresar a Salónica, en Grecia, de donde había partido el pasado viernes 10 de julio, por la mañana, después de que una ventanilla se rompiera poco después del despegue.

WATCH: Video showing the damaged engine that caused debris to smash through a Ryanair 737 cabin window earlier today. https://t.co/oWAPFHOt76 pic.twitter.com/ZSOAu0oOE2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Según la cadena pública griega ERT, se cree que el hombre de 61 años, estaba sentado junto a la ventanilla cuando fue succionado repentinamente, de cabeza y hasta los hombros.

Afortunadamente, otros pasajeros lograron sujetarlo y evitaron que fuera arrastrado más lejos, informó el medio.

El avión regresó a Salónica, donde el hombre fue atendido por el shock y otras lesiones, según informó ERT. Posteriormente, los demás pasajeros fueron reubicados en otro vuelo para continuar su viaje.

En un video compartido en redes sociales, se pudo observar que uno de los motores presentó desperfectos, desprendiendo una parte de la estructura, la cual terminó rompiendo la ventanilla. Asimismo, una pasajera indicó a medios locales que andes de saber que el hombre había sido succionado escuchó un ruido de estallido.

✈️Emergencia en vuelo de Ryanair: pasajero casi sale volando desde la ventanilla de un avión



Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión durante un vuelo que despegó de la ciudad griega de Tesalónica, antes de ser sujetado por otros pasajeros, informaron el… pic.twitter.com/BLfrCo9GDL — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 10, 2026

*Con información de CNN