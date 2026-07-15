Así multaron a conductor que transitaba bajo efectos del alcohol en zona 10 (Video)

El conductor fue sancionado por irrumpir las leyes de tránsito al conducir bajo efectos del alcohol.
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Un conductor de motocicleta fue sancionado en la zona 10 luego de ser sorprendido conduciendo bajo efectos del alcohol.
La Policía Municipal de tránsito (PMT) compartió un video sobre cómo se realizó una prueba de alcoholemia a un motorista durante un operativo.
En las imágenes se observa que un agente de tránsito solicita a un hombre a soplar en el alcoholimetro por varios segundos. Momentos después el aparato indica que el resultado fue de 0.125 gramos de alcohol por cada litro de sangre.
Al confirmar el hecho, fue sancionado con la multa conforme a la normativa vigente de Q 5,000.
Según la información que indica la multa, el hecho habría ocurrido el pasado 6 de julio, durante operativos de seguridad vial en la ciudad.
Las autoridades de tránsito indicaron que estas acciones se realizan con el objetivo de prevenir incidentes y proteger la vida de todos los usuarios en la vía pública.