¿Pasaporte vencido? Así puedes extender la vigencia de forma exprés

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En el Aeropuerto Internacional La Aurora se puede extender la vigencia del pasaporte de manera exprés.

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Para los guatemaltecos que tienen su pasaporte vencido, pero que necesitan viajar de manera urgente, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) mantiene habilitada una ventanilla especial para el trámite exprés.

Esta se encuentra en el tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la que las personas se pueden acercar para que se extienda el documento de viaje por 18 meses de manera gratuita.

También pueden aplicar a la extensión por 3 años, pero con un costo de 25 dólares.

✈️ ¿Tu pasaporte está vencido?

En el tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Servicios Especiales de Migración, ya está habilitada la ventanilla exprés para la Extensión de Vigencia de Pasaportes.



ℹ️ Consulta los requisitos aquí ➡️ https://t.co/DHLZqdoUdF pic.twitter.com/KM5KkzhgsF — Migración Guatemala (@MigracionGuate) March 27, 2026

Casos que no aplica la extensión

No aplica para mayores de edad que presenten pasaporte emitido durante su minoría de edad

No aplica para pasaportes emitidos antes del año 2013

No aplica si hubo modificación de datos o estado civil.

Menores de edad que ya hayan cumplido la mayoría de edad

Cambios de estado civil

Cambios de datos en el DPI

Pasaportes que tengan deteriorada la hoja de datos o que no se encuentre en óptimas condiciones

Además, si la persona ya solicitó anteriormente la extensión de vigencia, ya no puede volver a requerirla.