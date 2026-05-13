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¡Se pasó el alto! Conductor es atropellado en Alta Verapaz (video)

  • Por Reychel Méndez
13 de mayo de 2026, 11:10
El hombre terminó en la cinta asfáltica tras colisionar contra un microbús. (Foto: Captura de video)

El hombre terminó en la cinta asfáltica tras colisionar contra un microbús. (Foto: Captura de video)

El accidente quedó grabado por una cámara de vigilancia del sector.

OTRAS NOTICIAS: Percance vial complica el tránsito en Santa Catarina Pinula

Una cámara de vigilancia en Alta Verapaz captó un hecho vial que dejó a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado martes 12 de mayo en el Barrio Santa Ana, en San Cristóbal.

En el video se logra percibir que un motociclista llega a la esquina de la vía y se detiene por algunos segundos para intentar cruzar.

Momentos después, se acerca otro motorista, el cual transitaba con mayor velocidad y sin pensarlo se cruza el tramo, pero termina arrollado por un microbús amarillo.

Claramente se puede ver que el motorista no respetó el alto.

Mira el video: 

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