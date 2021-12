¿Qué pasó con la novia de Sammy Pérez tras la muerte del comediante?

Zuleika Garza y Sammy Pérez tenían planeado casarse en Guatemala, sin embargo, el comediante murió antes de cumplir su sueño.

OTRAS NOTICIAS: Novia de Sammy Pérez desapareció y es la única con acceso a sus cuentas bancarias

En una reciente entrevista para el matutino Venga La Alegría, Dany y Jessica, sobrinos de Sammy Pérez falleció hablaron sobre el difícil proceso que han tenido que vivir para poder super la muerte del famoso comediante mexicano.

Los familiares contaron que pudieron solventar todos los problemas que tenían, gracias a la ayuda incondicional que les brindó Eugenio Derbez.

Aprovecharon el espacio para agradecerle al también productor y estrella de Hollywood por sus atenciones.

“Eugenio hizo muchas otras cosas por nosotros… Eugenio nos ayudó y nos apoyó con todos los papeleos porque que no podíamos sacar el cuerpo de mi tío”, dijeron.

“Eugenio estuvo con nosotros de principio a fin, apoyándonos con toda la situación. Hasta el final con la parte legal y con abogados pudimos sacar a mi tío y recuperar su cuerpo, que eso era lo más importante para que estuviera descansando”, agregaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez)

¿Qué se sabe de Zuleika Garza?

Posterior a ello, los sobrinos dejaron muy en claro que Zuleika Garza, la mujer que era pareja sentimental de Sammy no formaba parte de su familia. Reprochando que no le importó lo suficiente o no lo quiso como ella decía, pues nunca apareció para preguntar por los restos de su tío.

"Jamás preguntó por las cenizas y jamás preguntó por el cuerpo de mi tío. Jamás le interesó, lo único que puedo decir es que ella está apartada de todo", citaron.

"Esa señora no quiere reconocer todo el daño que le hizo a mi tío", enfatizaron.

Garza, por su parte, se encuentra con un bajo perfil, pues se desconoce que ha sido de su vida desde hace ya varios meses.

(Foto: Archivo/Soy502)

(Foto: Archivo/Soy502)

*Con información de Venga La Alegría.