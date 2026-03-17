Precaución al transitar por un sector de Anillo Periférico tras percance vial (video)

Un percance vial alertó a las autoridades de tránsito en el Anillo Periférico, en un sector de la zona 11.
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Durante las primeras horas de esta mañana se reporta que el tránsito podría verse complicado en el Anillo Periférico, con dirección norte por arena tirada sobre la cinta asfáltica que produjo que un motorista derrapara.
Ante el percance, agentes de la PMT coordinaron con Bomberos Municipales, quienes dieron atención pre hospitalaria y trasladaron a una mujer a un centro asistencial debido a sus lesiones.
También se coordinó con personal de Limpia y Verde para poder habilitar el tramo, por lo que por algunos minutos quedó paralizado el tránsito.
En el lugar y sus alrededores se encuentran agentes de la PMT para regular el paso vehicular.