Precaución al transitar por un sector de Anillo Periférico tras percance vial (video)

#PrecauciónAlTransitar



Continúan trabajos de Limpia y Verde en Anillo Periférico sector Novicentro zona 11 con dirección norte; Policía MT regula el tránsito en el sector



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona11 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT… pic.twitter.com/ShUFh3dai9