¿Qué pasó con el piloto de bus que volcó en el puente Tinco en Mixco?

El piloto dio negativo a la prueba de alcoholemia y esto pasará con él.
EN CONTEXTO: Así movilizan el bus que volcó en el puente Tinco, zona 7 de Mixco (video)
Un bus colectivo volcó la madrugada de miércoles 22 de octubre justo al ingresar al puente Tinco, ubicado en el kilómetro 15.5, zona 7 de Mixco.
El piloto se dirigía de la colonia Belén hacia la ciudad capital cuando perdió el control y cayó del puente.
Debido al fuerte impacto, 57 personas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios.
Arresto domiciliario
Tras ser escuchadas las partes, el juez dicto arresto domiciliario para Wilfredo Grijalva Betancour, piloto del bus.
Esto luego del pago de una multa de 10 mil quetzales.
Después del accidente, autoridades le hicieron la prueba de alcoholemia, la cual dio un resultado negativo.
El piloto afirmó que todo se debió a una falla mecánica del bus.