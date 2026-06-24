¿Quieres competir? Sigue estos pasos para unirte a la federación de natación

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Conoce los requisitos para afiliarse en la Federación de Natación de Guatemala y los beneficios. Descubre el proceso en línea, costos de inscripción y mensualidad para practicar este deporte profesionalmente en el país.

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La natación continúa posicionándose como una de las disciplinas más completas para el desarrollo físico, gracias a sus beneficios cardiovasculares y su bajo impacto en el cuerpo.

En Guatemala, quienes desean practicar este deporte de forma profesional pueden hacerlo a través del proceso de federación, el cual permite competir oficialmente y formar parte del sistema deportivo nacional.

La inscripción es de Q250 y la mensualidad de Q150. (Foto: Cortesía Federación de Natación)

Estar federado brinda a los atletas respaldo institucional por parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, así como acceso a competencias oficiales, cobertura en caso de accidentes, uso de centros técnicos especializados y la posibilidad de representar al país en eventos internacionales.

Requisitos

Para iniciar el trámite, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Federación Nacional de Natación de Guatemala.

En este orden, tener al menos 4 años de edad. Presentar certificado médico vigente (no mayor a tres meses), avalado por un médico colegiado activo con timbre legible. Entregar el documento en formato PDF.

La natación continúa posicionándose como una de las disciplinas más completas. (Foto: Cortesía Federación de Natación)

Asimismo, adjuntar comprobante de pago de inscripción y mensualidad en formato JPG. Contar con el Código Único de Identificación (CUI). En el caso de menores de edad, el proceso debe ser gestionado por un adulto responsable.

Proceso en línea

El registro se efectúa de manera digital a través del portal oficial de la federación (https://fenadegua.gt/).

En la aplicación debes ingresar los datos requeridos. (Foto: Cortesía Federación de Natación)

Los pasos incluyen ingresar a la opción "FEDÉRATE", completar el registro con datos personales, validar la información mediante correo electrónico y llenar el formulario correspondiente.

Posteriormente, el sistema solicita adjuntar el certificado médico y seleccionar la piscina, jornada y horario disponibles. Este proceso facilita la inscripción desde cualquier punto del país.

Al ingresar los datos se te creará un usuario. (Foto: Cortesía Federación de Natación)

Formas de pago

El costo de inscripción es de Q250, mientras que la mensualidad tiene un valor de Q150. Los pagos pueden realizarse mediante transferencia bancaria a cuentas habilitadas en el Banco G&T Continental.

La federación en natación representa una oportunidad para fomentar la disciplina, la salud y el talento deportivo desde edades tempranas. Además, fortalece el semillero de atletas que podrían destacar en competencias nacionales e internacionales, consolidando el crecimiento de esta disciplina en el país.