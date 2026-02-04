Pastor guatemalteco es hallado sin vida dentro de un hotel

El religioso estaba acompañado de una mujer que no fue identificada.
El pastor evangélico Gonzalo López, de 88 años de edad, fue localizado sin vida en el interior de un hotel ubicado en la calle Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango.
De acuerdo con información preliminar del Ministerio Público (MP), el adulto mayor se encontraba acompañado de una mujer cuya identidad aún no ha sido establecida.
Al realizar la inspección correspondiente, las autoridades determinaron que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia, por lo que fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis de rigor.
En el lugar no se presentaron familiares del fallecido, ya que la mujer indicó no tener ningún parentesco con él, detalló uno de los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC).