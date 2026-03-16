Guatemala concluye trámite para el acuerdo arancelario recíproco con EE. UU.

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Autoridades señalan que Estados Unidos puede decir de qué forma puede llevar a cabo el trámite del acuerdo.

El Gobierno de Guatemala concluyó el proceso administrativo necesario para la entrada en vigencia del Acuerdo Recíproco de Aranceles con Estados Unidos y está a la espera de que el país norteamericano complete su propio procedimiento.

La información fue proporcionada por la ministra de Economía Gabriela García, quien explicó que el acuerdo fue firmado el pasado 30 de enero en territorio estadounidense y que posteriormente se llevaron a cabo los trámites internos requeridos para su ratificación.

"Nosotros firmamos el acuerdo en Estados Unidos el 30 de enero y el 9 de marzo firmó el presidente la ratificación del acuerdo", indicó la funcionaria.

Detalló que durante ese periodo, el Gobierno cumplió con los procedimientos administrativos establecidos para validar el instrumento.

García señaló que entre ambas fechas se desarrolló una "línea de tiempo" con los procesos internos que debía completar el Estado de Guatemala, los cuales implicaron la coordinación entre diferentes instituciones públicas.

El acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos beneficiará a muchos empresarios guatemaltecos. (Foto: Archivo / Soy502)

"Es un proceso requerido, riguroso y donde obtuvimos la colaboración de ministros, ministras y otras agencias de gobierno", explicó la funcionaria.

Precisó que cuando el presidente firmó la ratificación del acuerdo el 9 de marzo, se activó el proceso protocolario correspondiente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos.

García señaló que como parte de este procedimiento el "Gobierno de Estados Unidos fue notificado oficialmente de que se había concluido el proceso de sanción del acuerdo comercial el 13 de marzo".

"¿En qué estamos ahora? A la espera de que Estados Unidos nos notifique, así como nosotros ya notificamos oficialmente. Nosotros ya terminamos, ya firmamos", subrayó García.

Según la ministra, la formalización del instrumento del lado estadounidense dependerá de la decisión del Ejecutivo de ese país.

"Lo que nosotros sabemos es que es una firma del presidente Trump, una orden presidencial ejecutiva, y si él decide que no lo hace, le puede delegar eso al embajador —Jamieson— Greer de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR)", explicó la titular del Ministerio de Economía.

No obstante, García señaló que todavía no se ha confirmado cuál será el mecanismo que utilizará el Gobierno estadounidense para oficializar el acuerdo.

"Eso no lo sabemos todavía, son las dos posibilidades. Del lado de Guatemala hemos cumplido, está firmado", puntualizó la ministra.

El acuerdo fue firmado por autoridades estadounidenses y guatemaltecas en enero último. (Foto: Archivo / Soy502)

Apoyo a mercancías guatemaltecas

Las autoridades informaron que "gracias a este acuerdo", el 70.4 % de las exportaciones a los Estados Unidos contará con arancel cero.

Esto ayudaría a generar condiciones estables de acceso al mercado estadounidense, beneficiando directamente a sectores clave como la agroindustria, la manufactura y el textil.

Asimismo, en un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), se precisa que "el Acuerdo Recíproco de Aranceles no sustituye al DR-CAFTA".

La Secretaría afirmó que este "continúa vigente como el marco fundamental de la relación comercial entre ambos países".