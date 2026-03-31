El Patrón Jurado recorre la ciudad este Martes Santo

En el cortejo procesional también recorre, en otra anda, la Santísima Virgen de Dolores.
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La ciudad de Guatemala vive una de sus manifestaciones de fe más profundas, este Martes Santo, con la salida del venerado Jesús Nazareno de la Merced, conocido como el Patrón Jurado.
Desde las 7:00 horas, la imagen recorre las calles portando túnica roja, y lo hace sin adornos, en una expresión de humildad que la distingue.
A su paso, miles de fieles cubren el anda con flores, como muestra de fe y súplica, recordando que es a Él a quien se acude en tiempos de calamidad, como temblores, epidemias o tragedias.
Acompañando el cortejo, en otra anda, marcha la Santísima Virgen de Dolores.
Declarado protector de la ciudad desde 1721, el Patrón Jurado es un símbolo de consuelo para los guatemaltecos.
La imagen, tallada por Mateo de Zúñiga y consagrada hace más de 300 años, reafirma cada Martes Santo el vínculo de fe de un pueblo que, entre oraciones y flores, renueva su confianza y devoción.