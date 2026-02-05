De Petén a El Salvador: El sacerdote que "caminará" con Shakira en su concierto

-

Un sacerdote salesiano radicado en Petén fue seleccionado para formar parte de la caminata con "La Loba", en uno de los conciertos de la residencia "Las mujeres ya no lloran", en El Salvador.

El religioso caminará con "la manada" que llegará al escenario junto a la colombiana y fans de distintos países.

Foto: TIk Tok.

¿Quién es el cura que estará junto a Shakira?

Se trata de Efren Artiga, un salvadoreño radicado en Guatemala, que ha ganado fama en las redes sociales por su contenido donde comparte la biblia, mensajes pastorales, reflexiones, anécdotas de fe y su trabajo comunitario, además de partes de su vida diaria, de manera entretenida y divertida, haciendo que su creencia sea accesible a los jóvenes.

A través de su cuenta de Tik Tok se vio recorriendo las calles de Flores, Petén en bici, usando la canción "La bicicleta" que Shakira comparte con Carlos Vives.

El el clip se observa un recorrido por el Lago Petén Itzá, el letrero gigante de la isla de Flores, algunas de las calles empedradas y la Parroquia Catedral Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo del Itzá.

Foto: Oficial.

"Aprovecho para recordarles la importancia del ejercicio. Nos ayuda en nuestra salud física y mental", escribió.

Acerca de Alfredo Artiga

El sacerdote salesiano Efrén Artiga se encuentra en misión en la Parroquia San Benito de Palermo, ubicada en San Benito, Petén, Guatemala.

Asumió su misión en esta comunidad católica a mediados de enero de 2026, trabajando junto a otros sacerdotes salesianos.

Su inclusión como parte de "La manada" a causado toda clase de reacciones, muchos celebran que divulgue la palabra en todo tipo de aspectos mientras otros no.

