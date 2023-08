La peculiar "aclaración" que un conductor colocó en su vehículo

-

El vehículo no pasó desapercibido pese a estar parqueado, por la peculiar "aclaración" que se lee en la parte trasera.

Una fotografía se hizo viral en redes sociales, luego de mostrar la peculiar advertencia que un conductor decidió colocar en la parte trasera de su vehículo.

En la imagen se observa al auto estacionado en el parqueo de un centro comercial, pero aún así no pasó desapercibido por el curioso cartel: "No taxi, ojo", se lee.

Esto con el fin de no confundir a peatones o quienes necesiten del servicio de transporte, ya que el tipo de vehículo que se observa es frecuentemente utilizado para ello.

La foto fue compartida inicialmente por el usuario "Cbas_am" en Twitter con el texto "Qué tuvo que pasar y cuántas veces para que esto fuera una buena idea jajaja". Sin embargo, en poco tiempo se hizo viral replicándose en otras páginas.

Mírala aquí:

(Foto: Twitter)

(Foto: captura de pantalla)

Otro caso

A través de TikTok, un usuario compartió un video de una escena que llamó su atención y la de varios internautas en redes sociales.

Y es que en el clip se observa la peculiar manera en que un conductor advierte que su vehículo no brinda servicio de taxi.

En las puertas y ventanillas del carro se leen frases como "No taxi", "Ojo", "No es taxi", para no confundir a peatones o quienes necesiten del servicio, ya que el tipo de vehículo que utiliza es frecuente entre taxistas.

"Ok, ya entendimos que no sos", escribió la cuenta que difundió el video "Car Show Gt". En comentarios, usuarios reaccionaron con humor y otros aplaudieron el ingenio del conductor.

Foto: captura de pantalla