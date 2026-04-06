Tribunal de Femicidio condena a Pedro Cuevas

-

El cantante guatemalteco Pedro Cuevas fue condenado por un Tribunal de Femicidio.

Te interesa: Inicia juicio contra Pedro Cuevas en Tribunal de Femicidio

El juicio en contra del cantante Pedro Cuevas concluyó a finales de marzo y el Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez lo encontró culpable.

De acuerdo con la información compartida con Soy502, Cuevas recibió una sentencia condenatoria de 8 años de prisión por agresión sexual en concurso real y agravación de la pena.

El debate oral y público inició el 2 de febrero pasado y se desarrolló con hermetismo. La jueza a cargo del Tribunal, advirtió a las partes para que no se refirieran del caso ante medios de comunicación ni redes sociales mientras desarrollaba el juicio.

Se buscó una postura del condenado, pero al cierre de la nota, no respondió.

Pedro Cuevas en el inicio de juicio en su contra. (Foto: Soy502/Archivo)

Cronología del caso:

2021: Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero el acusado recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.

2023: El caso llegó a Chimaltenango. La jueza de Femicidio, Mayra Méndez, le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.

Noviembre 2024: Una Sala otorgó la apelación y resolvió que Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva

Mayo 2025: la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, ligó a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas.

Noviembre 2025: Méndez, en audiencia de etapa intermedia, dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.

Diciembre 2025: MP y los querellantes apelan la resolución de la jueza Méndez.

Enero 2026: La Sala Regional Mixta declara con lugar la apelación, revoca la resolución de la jueza y envía a juicio a Pedro Cuevas.

Febrero 2026: Inicia el juicio en contra del cantante.

Marzo 2026: Cuevas es condenado a 8 años de prisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florecita Cobian (@florecitacobianoficial)

En noviembre de 2025, Cuevas publicó un video, asegurando que era inocente. Sin embargo el audiovisual fue eliminado de sus redes sociales.

"Cinco años en los cuales no he podido ver a mi hija por culpa de las calumnias de su madre. Hija, si en algún momento ves este video, quiero que sepas que no importa lo que te hayan dicho, o te hayan hecho creer, no importa en dónde estés, siempre te voy a amar", dijo en ese momento.