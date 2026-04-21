El perfil de los 6 integrantes de la nómina de candidatos a Fiscal General

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En medio de amparos y otras acciones legales, la Comisión de Postulación para Fiscal General integró la nómina de seis aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

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La Comisión de Postulación para Fiscal General elaboró la nómina de aspirantes con los seis profesionales, de los cuales el presidente Bernardo Arévalo deberá nombrar al sucesor de Consuelo Porras.

Algunos datos de los perfiles seleccionados por la postuladora son:

Julio César Rivera Clavería

Se ha postulado para Fiscal General desde 2010. En 2014 logró estar entre los finalistas.

En años anteriores, la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala lo vinculó con la Red Moreno, dedicada al contrabando.

En 2023 fue candidato presidencial por el partido político Mi Familia. Aunque también ha militado en otras organizacones políticas como Democracia Cristiana.

Ha ocupado varios cargos en la administración pública como director del Sistema Penitenciario, viceministro de Gobernación y director de la Guardia de Hacienda.

También fue secretario de la Corte Suprema de Justicia, fue asesor en el Congreso de la República y en la Municipalidad de Guatemala.

Así fue como la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público votó por el aspirante Julio César Rivera Clavería para integrar la nómina.



✅ Votos a favor: 11

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Zoila Tatiana Morales Valdizón

Tiene una carrera en el Ministerio Público, desde agente fiscal, hasta como fiscal especial en casos de violaciones a Derechos Humanos.

Ha tenido casos relevantes como el de Espionaje Postal en el Edificio de Correos, el caso Conexión Panamá, entre otros.

Ha sido jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, también ha estado en las fiscalías especializadas en Medio Ambiente y en Propiedad Intelectual, así como Contra el Crimen Organizado.

Así fue como la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público votó por la aspirante Zoila Tatiana Morales Valdizón para integrar la nómina.



✅ Votos a favor: 10

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Cesar Augusto Ávila

Es actual magistrado suplente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, periodo 2024-2029.

En 2023 fue electo magistrado titular de dicha sala, para culminar el período 2019-2024.

Anteriormente, se desempeñó como magistrado titular de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula (periodo 2014- 2019), en prolongación de funciones hasta 2023.

Según el Movimiento Pro Justicia es esposo de Heidy Mariela Hichos Posadas, sobrina del fallecido diputado Baudilio Hichos, quien fue señalado de cooptar las instituciones en Chiquimula mediante la colocación de familiares en puestos clave, sobre todo a nivel judicial.

También lo vinculan con el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez.

Así fue como la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público votó por el aspirante César Augusto Ávila Aparicio para integrar la nómina.



✅ Votos a favor: 10

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Gabriel Estuardo García Luna

En 2022 integró la nómina de aspirantes a Fiscal General.

En la actualidad integra la Junta de Disciplina Judicial.

Fue magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz.

Ingresó al Organismo Judicial en 1997, desempeñándose en puestos de oficial, secretario, juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en el área penal.

Así fue como la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público votó por el aspirante Gabriel Estuardo García Luna para integrar la nómina.



✅ Votos a favor: 10

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Beyla Estrada Barrientos

Ha sido magistrada de la Corte de Apelaciones. Integró la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual anuló la sentencia emitida en contra de cinco exdirectivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Esa Sala también confirmó el cierre del caso en contra del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, señalado de haber autorizado la entrega de un bono de responsabilidad de Q50 mil mensuales al presidente Jimmy Morales.

Además, benefició con arresto domiciliar a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del entonces presidente Morales, por el caso Botín Registro de la Propiedad.

También confirmó medidas sustitutivas para Gustavo Alejos. Rechazó una solicitud de antejuicio en contra del entonces alcalde Álvaro Arzú y ordenó la libertad bajo fianza de la exmagistrada Blanca Stalling.

Es esposa de Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia del Gobierno de Jimmy Morales.

Así fue como la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público votó por la aspirante Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos para integrar la nómina.



✅ Votos a favor: 13

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Nector Guilebaldo De León Ramírez

Integró la nómina de candidatos a fiscal general de 2022.

Fue magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala desde 2014, en prolongación de funciones hasta 2023 e integró el pleno de la CSJ desde 2016 como suplente.

En noviembre del 2020, siendo suplente en el pleno de la CSJ, avaló dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC, Franciscode Mata Vela y Gloria Porras.

Fue juez pesquisidor del antejuicio contra el diputado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gilmar Othmar Sánchez Herrera, del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), implicado en el caso del fraude en el Registro de la Propiedad, mismo por el que enfrentaron proceso el hermano y el hijo del expresidente Morales. Recomendó retirarle la inmunidad.

Fue denunciado por el abogado Alfonso Carrillo por el delito de prevaricato, por haber excarcelado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.