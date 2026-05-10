Persona es succionada por la turbina de avión por despegar

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Un hombre fue succionado por una de las turbinas de un avión que estaba a punto de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Denver, Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que el vuelo tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y mientras se trasladaba por la pista, "atropelló a un peatón durante el despegue", alrededor de las 23:19 del viernes, hora local.

"Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. Había una persona caminando por la pista", dijo el piloto a los controladores aéreos según los audios publicados.

Dentro del vuelo se reportó humo en la cabina debido a un incendio ocurrido en el área tras atropellar a la persona. Aún se investiga el hecho, la persona aún no ha sido identificada.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y evacuaron a los 224 pasajeros y 7 tripulantes, por los toboganes como medida de precaución.

"Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad. Estamos profundamente consternados por este suceso", agregó en un comunicado la aerolínea.

"Anoche un intruso violó la seguridad del aeropuerto en el Aeropuerto Internacional de Denver, escaló deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de despegue, fue golpeado durante el despegue a gran velocidad. Nadie debería nunca irrumpir en un aeropuerto", informó Sean Duffy, el Secretario de Transporte de los Estados Unidos, habló a través de la red social X.

MIRA:

✈️Incidente fatal no Aeroporto de Denver (DEN). Pessoa morre ao ser atingida por turbina de avião da Frontier Airlines durante a decolagem. O voo com 231 pessoas foi evacuado após fogo no motor. Autoridades investigam falha na segurança do perímetro. pic.twitter.com/ejJrZGhUS3 — Diego mello (@hdiegorj) May 10, 2026