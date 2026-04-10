¡Les aparecieron préstamos! La estafa masiva que alertó en Petén

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Mujeres de la comunidad El Caoba, Flores, Petén, fueron estafadas luego de que un grupo de personas les prometiera víveres a cambio de presentar sus documentos de identificación, ahora tienen préstamos a su nombre.

Más de 50 pobladoras fueron abordadas por personas desconocidas que llegaron a presentarse como integrantes de una ONG que forma parte de una iglesia cristiana llamada "Getsemani", ubicada en México.

Los estafadores se identificaron como parte de una iglesia cristiana de México.

"Nos dijeron que estaban ayudando a gente de escasos recursos, pidiéndole a varias mujeres reunir a grupos de 5 o 10, para hacer entrega de víveres y bolsas de un conocido supermercado", dijo una de las afectadas en un video posteado en Tik Tok.

Modus Operandi

Los supuestos estafadores pedían el DPI a las mujeres y luego les tomaban una fotografía para subir sus datos a un "sistema" de registro que las beneficiaría.

El requisito era ser soltera o madre de familia, una de las afectadas afirmó que ellos incluso, afirmaban que el beneficio era solo para mujeres, que no podrían inscribirse adultos mayores o trabajadores del Estado.

Foto: Oficial.

"No llegaron solo una vez a la aldea", afirmó, agregando que ella comenzó a ser abordada en marzo de 2026. El grupo también visitó las aldeas "El Mango", "Paxcamán", "Capulín" y "Macanché" donde trabajaban de la misma forma.

Luego de darles sus datos, se enteraron que estos victimarios habían pedido préstamos a nombre de cada una de las mujeres que brindaron su DPI.

"Una vecina fue a pedir un préstamo y le notificaron que no se lo podían dar pues ya había uno en su nombre por Q2 mil, al alertar a las demás e ir a la entidad financiera se dieron cuenta que todas tenían un préstamo a su nombre.

Pashcamán es otra de las aldeas donde se realizó la estafa.

Los gastos aparecen en comercios de ferretería, de motos y talleres de enderezado y pintura en Zacapa y Jutiapa".

Autoridades de Petén se presentaron al Ministerio Público para acompañar a las afectadas.

Toma Precauciones

Si alguien llega a tu casa a pedirte datos sensibles no los brindes, podrías ser víctima de esta forma de estafa.

No entregues tu DIP a personas desconocidas ni firmes hojas de personas que te aborden en la calle.

No abras links desconocidos a través de redes sociales como WhatsApp.

No te inscribas a ningún grupo que promete darte beneficios.

Si ves a personas extrañas cerca de tu casa realizando encuestas, avisa a las autoridades, toma fotografías y busca la institución que dicen representar.

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