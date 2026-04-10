¡Les aparecieron préstamos! La estafa masiva que alertó en Petén

Mujeres de la comunidad El Caoba, Flores, Petén, fueron estafadas luego de que un grupo de personas les prometiera víveres a cambio de presentar sus documentos de identificación, ahora tienen préstamos a su nombre.
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Más de 50 pobladoras fueron abordadas por personas desconocidas que llegaron a presentarse como integrantes de una ONG que forma parte de una iglesia cristiana llamada "Getsemani", ubicada en México.
"Nos dijeron que estaban ayudando a gente de escasos recursos, pidiéndole a varias mujeres reunir a grupos de 5 o 10, para hacer entrega de víveres y bolsas de un conocido supermercado", dijo una de las afectadas en un video posteado en Tik Tok.
Modus Operandi
Los supuestos estafadores pedían el DPI a las mujeres y luego les tomaban una fotografía para subir sus datos a un "sistema" de registro que las beneficiaría.
El requisito era ser soltera o madre de familia, una de las afectadas afirmó que ellos incluso, afirmaban que el beneficio era solo para mujeres, que no podrían inscribirse adultos mayores o trabajadores del Estado.
"No llegaron solo una vez a la aldea", afirmó, agregando que ella comenzó a ser abordada en marzo de 2026. El grupo también visitó las aldeas "El Mango", "Paxcamán", "Capulín" y "Macanché" donde trabajaban de la misma forma.
Luego de darles sus datos, se enteraron que estos victimarios habían pedido préstamos a nombre de cada una de las mujeres que brindaron su DPI.
"Una vecina fue a pedir un préstamo y le notificaron que no se lo podían dar pues ya había uno en su nombre por Q2 mil, al alertar a las demás e ir a la entidad financiera se dieron cuenta que todas tenían un préstamo a su nombre.
Los gastos aparecen en comercios de ferretería, de motos y talleres de enderezado y pintura en Zacapa y Jutiapa".
Autoridades de Petén se presentaron al Ministerio Público para acompañar a las afectadas.
Toma Precauciones
Si alguien llega a tu casa a pedirte datos sensibles no los brindes, podrías ser víctima de esta forma de estafa.
No entregues tu DIP a personas desconocidas ni firmes hojas de personas que te aborden en la calle.
No abras links desconocidos a través de redes sociales como WhatsApp.
No te inscribas a ningún grupo que promete darte beneficios.
Si ves a personas extrañas cerca de tu casa realizando encuestas, avisa a las autoridades, toma fotografías y busca la institución que dicen representar.
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