¡Pertenencias no estaban en la escena del crimen! Asalto termina en asesinato

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El hombre quedó tendido en la cinta asfáltica tras ser atacado con arma blanca.

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Durante las primeras horas de este lunes 20 de abril se registró un hecho que dejó a una persona fallecida en la interconexión de la zona 5 de Villa Nueva que conduce a San Miguel Petapa.

En el lugar fue localizado el cuerpo de un hombre que al parecer falleció desangrado, esto luego de ser atacado con arma blanca, quien según los primeros datos, fue asaltado y herido con un cuchillo.

Autoridades acordonaron el área tras el hallazgo. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

A eso de las cuatro de la madrugada los bomberos fueron alertados por conductores que observaron a la víctima a un costado de la carretera. A su arribo pudieron confirmar que ya había fallecido.

Por medio de grabaciones que pudieron obtener las autoridades, se pudo observar que la víctima viajaba con una mochila, la cual no fue encontrada en la escena del crimen, por lo que se presume que fue un robo que terminó en asesinato.

La víctima fue trasladada a la morgue donde se espera que familiares puedan identificarlo. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Técnicos del Ministerio Público luego de procesar la escena colocaron el cuerpo en una bolsa especial y autorizaron su traslado a la morgue donde se espera que familiares puedan acudir a ese sede en la zona 3 e identificarlo.

Durante el proceso del levantamiento del cuerpo el paso por el lugar fue cerrado en uno de los carriles para realizar las diligencias de ley.