¡Queda grabado! Picop impacta a conductor y se empotra en una vivienda (video)

Un picop descontrolado provocó la colisión que dejó a un conductor herido y daños en una vivienda.
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Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado en video este lunes 20 de abril en Pachalum, Quiché, en la ruta que conduce hacia Joyabaj.
En las imágenes se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas circula con normalidad, pero al llegar a una vuelta es impactado por un picop blanco que se salió del carril.
Debido al choque, el motorista cae, mientras que el conductor del picop pierde el control del mismo y termina empotrado en una vivienda.
Mira aquí el video:
Bomberos Voluntarios fueron alertados y asistieron a las personas afectadas tras este percance vial que alarmó a vecinos del sector.