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¡Queda grabado! Picop impacta a conductor y se empotra en una vivienda (video)

  • Por Geber Osorio
20 de abril de 2026, 14:30
Un motorista fue atropellado por un picop blanco. (Foto: Redes sociales)

Un motorista fue atropellado por un picop blanco. (Foto: Redes sociales)

Un picop descontrolado provocó la colisión que dejó a un conductor herido y daños en una vivienda.

OTRAS NOTICIAS: Tránsito lento: Realizan trabajos en el tendido eléctrico en ruta al Pacífico

Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado en video este lunes 20 de abril en Pachalum, Quiché, en la ruta que conduce hacia Joyabaj.

En las imágenes se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas circula con normalidad, pero al llegar a una vuelta es impactado por un picop blanco que se salió del carril.

Debido al choque, el motorista cae, mientras que el conductor del picop pierde el control del mismo y termina empotrado en una vivienda.

Mira aquí el video:

Bomberos Voluntarios fueron alertados y asistieron a las personas afectadas tras este percance vial que alarmó a vecinos del sector.

El picop quedó empotrado en una de las viviendas ubicadas a la orilla de la carretera. (Foto: Redes sociales)
El picop quedó empotrado en una de las viviendas ubicadas a la orilla de la carretera. (Foto: Redes sociales)

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