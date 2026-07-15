Postuladora Contraloría: piden máxima publicidad en elección de rectores

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La elección del representante de los rectores universitarios es una de las piezas clave en la conformación de la Comisión de Postulación de Contralor General de Cuentas.

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El grupo legislativo Raíces presentó solicitó que la elección del representante de los rectores de las universidades ante la Comisión de Postulación para la designación del nuevo Contralor General de Cuentas se lleve a cabo con la máxima publicidad y bajo criterios de transparencia.

Para ello presentaron un oficio a la Junta Directiva del Congreso de la República, con el cual plantean que la sesión en la que se desarrolle la elección sea transmitida en vivo.

El objetivo de los congresistas es que la ciudadanía pueda dar seguimiento al proceso en tiempo real y conocer el desarrollo de la votación.

Diputados de Raíces presentaron un oficio ante la Junta Directiva del Congreso para solicitar que la elección del representante de los rectores de las universidades ante la Comisión de Postulación para la elección del CGC se lleve a cabo con la máxima publicidad. pic.twitter.com/7yfoe1SmJc — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 15, 2026

Asimismo, solicitaron que el resguardo del evento esté a cargo exclusivamente de la seguridad parlamentaria, como medida para garantizar el orden durante la actividad.

Los legisladores argumentan que este proceso, que será determinante para la integración de la Comisión de Postulación encargada de conformar la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas, debe desarrollarse con plena transparencia y sin privilegios.

Según el bloque, la publicidad del proceso contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana en la integración de la Comisión de Postulación y permitirá que la elección se realice bajo principios de apertura y rendición de cuentas.

Ante esto la Junta Directiva del Congreso, deberá definir las condiciones bajo las cuales se desarrollará la elección del representante de los rectores universitarios.

Comisión de Postulación

El Foro de Rectores fue convocado al Congreso de la República para elegir a quien los representará ante la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la CGC.

Este mismo día, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) también efectuará la Asamblea Extraordinaria en la que elegirá a su dos representantes a la dicha Postuladora.

Mientras que el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), tendrán su proceso electoral el 6 de agosto, para elegir a 11 representantes.

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El rector que resulte electo presidirá la Comisión de Postulación que evaluará los perfiles de los aspirantes a candidatos a la CGC.

Dicha Comisión de Postulación esta integrada por un rector de las Universidades del país, los 13 decanos de las facultades de Contaduría y Auditoría de las casas de estudios superiores, y los 13 representantes gremiales de los dos Colegios Profesionales.