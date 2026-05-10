Conductor muere tras caer en hondonada en ruta Interamericana

El vehículo quedó volcado y debido a la gravedad del accidente perdió la vida el conductor.
OTRAS NOTICIAS: Mujer sobrevive luego de caer a un barranco en la zona 6
Durante la tarde de este domingo 10 de mayo se reportó un accidente de tránsito que dejó a una persona fallecida y al vehículo volcado en una hondonada.
Bomberos Voluntarios de Chimaltenango, acudieron al kilómetro 59.5 de la ruta Interamericana, luego de recibir varios reportes donde informaban de un vehículo había perdido el control y caído con el conductor a bordo.
Al arribo de los socorristas, localizan el automóvil a aproximadamente 10 metros de profundidad, al descender encontraron a un hombre y tras las revisiones correspondientes determinaron que había perdido la vida.
Según los socorristas, el fallecimiento podría tratarse de politraumatismo ya que contaba con distintos golpes de gravedad.
Hasta ahora se desconocen las causas por las que el conductor perdió el control. Asimismo, se desconoce la identidad de la víctima.