El piloto de bus extraurbano que falleció tras ser atacado a balazos

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El piloto de bus habría sido víctima de un ataque directo en su contra.

Un piloto de bus extraurbano murió tras ser atacado a balazos la noche del pasado jueves, en un hecho violento ocurrido en el kilómetro 117 de la CA-01 Oriente, frente a la terminal de buses, en el barrio Cerro Colorado, Jutiapa.

La víctima, identificada como Osvaldo Álvarez, de 39 años, conocido como "Bin Laden", estaba por finalizar su jornada laboral, cuando según testigos, un hombre que viajaba como pasajero se le acercó, desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabras, le disparó a la cabeza.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, tras cometer el hecho, el sujeto descendió de la camioneta y huyó con arma en mano.

Bomberos Voluntarios de la 26 compañía, que se encontraban a pocos metros, le dieron los primeros auxilios. Posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Nacional de Jutiapa, donde pese a los esfuerzos de los médicos, falleció en sala de shock.

La víctima mortal fue identificada como Osvaldo Álvarez, quien era conocido como “Bin Laden”. (Foto: Redes sociales)

Investigan

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área y detuvo la circulación durante casi dos horas mientras fiscales del Ministerio Público (MP) recababan evidencias, lo cual será clave para establecer el móvil de lo que aparentemente fue un ataque directo.